Magda i Igor z "Love Island" przesadzili? W komentarzach burza

"Co myślicie o cenzurze? Nam się wydaje, że to co zasłaniamy, staje się najbardziej interesujące. To co skryte bardziej kusi i intryguje, czy nie jest tak? Cenzura sprawia, że ogranicza nas z seksualnością i często ma odwrotny skutek. Chcemy to bardziej zobaczyć i odkryć […]. Dla wielu jest to wciąż tematem tabu, a przecież to nieodłączny i jakże przyjemny element naszego życia. Seksualność jest wpisana w naszą naturę, na tym samym poziomie co jedzenie, picie czy sen. Nie wstydźmy się tego, odkrywajmy siebie, czerpmy przyjemność, kochajmy i bądźmy szczęśliwi. Taka jest nasza natura i czy powinniśmy ją ukrywać?", napisała Magda.