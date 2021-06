Magda Gessler szczerze podsumowała swoje życie. Dla miłości zrobi wszystko

Jeśli miałam częściej styczność z mężczyznami, to dlatego, że oni w owym czasie interesowali się tym, co i mnie interesowało, czyli polityką. To wynikało z tego, w jakim domu się wychowałam. Dzięki pracy ojca przysłuchiwałam się wielu ważnym, politycznych rozmowom. Mnie i mojego brata dopuszczano wtedy do stołu i traktowano jak parterów do rozmowy, przez co od najwcześniejszych lat bardzo świadomie pojmowaliśmy świat. Gdy mama schowała mnie do szafy podczas ataku na Hawanę przez Amerykanów, to wiedziałam, dlaczego mnie tam chowa.