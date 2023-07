Magda Gessler robiła rewolucję w Lublinie. Lokal upadł

- Daję sobie uciąć rękę, że mięso u nas zawsze jest świeże. Specjalnie dla Magdy Gessler sprowadziliśmy najlepszą, świeżą polędwicę. Tyle, że ona jeszcze przed wejściem do restauracji wiedziała, że tego hamburgera wypluje. [...] Program, który miał nam pomóc, na co bardzo liczyliśmy, tylko zaszkodził. Widocznie my byliśmy dobrym materiałem do tego, żeby w programie wreszcie coś zaczęło się dziać, na czym przecież zależy telewizji. Jest nam po prostu przykro, że tak to zostało pokazane - stwierdził Maciej Kubejko w rozmowie z "Dziennikiem Wschodnim".