Magda Gessler o otwarciu Schroniska Smaków. Mówi o samowolce

Niepewna sytuacja restauratorów i już i tak napięta atmosfera wśród przedsiębiorców lokali gastronomicznych wywołuje skrajne emocje. Przedstawiciele branży mówią głośno o jej złym stanie i aby przetrwać, biorą sprawy w swoje ręce. W związku z wciąż obowiązującymi restrykcjami, wielu z nich postanowiło otworzyć swoje lokale, zachowując wytyczne reżimu sanitarnego. Podkreślają, że chcą pracować, chcą zapewnić pracownikom i dostawcom zatrudnienie i zarobki, a w końcu robić to, co umieją najlepiej, karmić ludzi.

Restauracja Magdy Gessler otwarta. Sama Gessler pisze: odcinam się. Pojechaliśmy na miejsce

- To jest duża restauracja, która doskonale sobie daje radę. Mają okienka, do których ustawiają się kolejki jak do wyciągów – stwierdziła w rozmowie z "SE".