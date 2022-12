1 z 6 Magda Gessler na śniegu w sandałkach. Nie było jej zimno?

Magda Gessler pojawiła się ostatnio w "Dzień Dobry TVN". Gwiazda stacji i właścicielka restauracji w drodze do studia musiała przebrnąć przez śnieg i uważać, by nie wywrócić się na lodzie. Oczywiście została "przyłapana" przez paparazzich. Na zdjęciach widać, że nie ubrała się odpowiednio do pogody, oj, nie.