Anna Kalczyńska pokazała dzieci w "Dzień Dobry TVN". Cała trójka skradła show

Anna Kalczyńska miała ostatnio w pracy dzień z dziećmi. W studiu "Dzień Dobry TVN" pojawiła się z Krysią, Hanią i Jankiem u boku. Pociechy 46-letniej gwiazdy telewizji nie są już malutkie. Jan to 12-latek, Hanna ma 11 lat, a najmłodsza Krystyna dziewięć. Dzieci pokazały, że doskonale wiedzą, jak zachować się przed kamerami. Dały swojej mamie powód do dumy, co w komentarzach do instagramowego wpisu Kalczyńskiej zauważyli internauci.