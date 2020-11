Magda Gessler była zdegustowana: "Do cholery! To jest antyrestauracja!"

Tym razem rewolucje dosięgły restauracji Diavolo w Częstochowie. W tym dwunastotysięcznym mieście życie toczy się w cieniu Jasnej Góry. Restaurację od ponad roku prowadzą przyjaciele Piotr i Przemek. Piotr wcześniej pracował w banku, a Przemek prowadził pizzerię. Razem postanowili otworzyć wspólną knajpę. Niestety klientom nie przypadła do gustu. Na pomoc wezwano Magdę Gessler .

Wnętrze nie zrobiło najlepszego wrażenia na Gessler. Zdobiące ściany jaszczurki z wystającymi jęzorami skwitowała słowem "masakra". Również karta nie zrobiła na niej najlepszego wrażenia. Pizza, dania meksykańskie i do tego żurek. – Co się uda, to podajecie – skomentowała.