Maćkowiak miał problemy z używkami. "Wychodziłem na scenę po ziole"

Aktor został także zapytany o współpracę z Krystyną Jandą. Gdy dziennikarka zapytała go, czy aktorka jest surową mentorką, to Maćkowiak zaprzeczył. - Jest szczera, ale to nie boli - rzucił. Przyznał, że nieraz słyszał od niej gorzkie słowa. - To nigdy nie jest forma jakiegokolwiek ataku. Ona to robi dla dobra sprawy - wyjawił. Podkreślił, że Janda dba o to, by aktorów było słychać ze sceny, więc to było powodem reprymend z jej strony.