Były minister rządu PiS odpowiedział w swoim stylu: - To mnie nie dziwi, że funkcjonariusz unijny sformułował taką tezę, dlatego że nie mam wątpliwości, iż rzeczywistym politycznym celem tego niszczenia struktur państwa polskiego, począwszy od Trybunału Konstytucyjnego, przez Sąd Najwyższy, prokuraturę, także jeśli chodzi o Sejm, bo przecież bezprawne aresztowanie i trzymanie w więzieniu posłów jest skandalicznym przestępstwem. Niszczącym strukturę demokratyczną państwa polskiego. To wszystko ma jedną funkcję i jeden cel. Mianowicie tym celem jest włączenie Polski do państwa Unii Europejskiej, do tworzącego dzisiaj przez Niemców państwa Unii Europejskiej. Donald Tusk jednoznacznie działa na rzecz Niemców, ale w perspektywie też na rzecz Rosji.