Maciej Stuhr zapytany o ojca. "W niektórych rzeczach chciałem być inny"

Stuhr jest bardzo dumny ze swojej nowej książki. - Książka poniekąd traktuje o moich dzieciach w różnych odsłonach wiekowych, płciowych i innych konfiguracjach trójwymiarowych. Ale oczywiście opowiadam tam w pewnej mierze o sobie, o swoim światopoglądzie, o tym, co mnie otacza i co tym dzieciom staram się jakoś tłumaczyć, przez co książka jest osobista. Jestem z niej bardzo dumny.