Maciej Stuhr rozwija karierę w TVN. Dostał swój program

Jak na razie polska wersja "The a talks" nie ma jeszcze tytułu, ale wiadomo, że premiera ma obyć się na antenie TVN w listopadzie 2023 r. Tym samym Stuhr zacieśnia współpracę z tą stacją, bo w końcu od września widzowie będą mogli oglądać trzecią serię serialu "Szadź". Co więcej, w czwartek 24 sierpnia aktor pojawi się w roli prowadzącego Top of the Top Sopot Festival 2023, którego TVN jest organizatorem.