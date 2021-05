Maciej Stuhr: całe życie staram się trzymać trudny balans między sztuką i komercją

Takie role otwierają wyobraźnię reżyserów i producentów na temat wiedzy o dyspozycjach aktora. My, polscy twórcy, w odróżnieniu od amerykańskich kolegów i koleżanek, niezbyt często bywamy producentami własnych filmów. A oni się za to biorą, chcąc pokazać nową twarz swojej publiczności. Wybierają bliskie im tematy. U nas to jeszcze tak nie działa. Pamiętam, co odczuwałem, kiedy do współpracy w teatrze zaprosił mnie Krzysztof Warlikowski. I to był moment zwrotny w mojej karierze.