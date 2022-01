Maciej Rock był gwiazdą Polsatu. Później zniknął z telewizji

Później były kolejne programy: "Kamienica", "Się kręci", "Big Brother 4.1 SHOW", "Przebojowe dzieci", "Fabryka gwiazd" oraz "Must Be The Music - Tylko muzyka". Równolegle Maciej Rock rozwijał swoją karierę radiową, gdzie tak naprawdę rozpoczęła się jego ścieżka zawodowa. Prowadził audycje "Sułtani nocy" oraz "Mocna trzydziestka". Prowadził też festiwale czy konkursy Miss Polski.