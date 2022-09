Maciej Orłoś krytycznie o Jacku Kurskim i TVP. Takimi słowami pożegnał prezesa

Maciej Orłoś: Prezes Kurski osobiście spowodował degrengoladę, degenerację, upadek publicznej telewizji. Nie zdarzyło się to nigdy po 1989 r. Nigdy od tego czasu nie było to tak oczywiste i tak wyraźnie widoczne. W krótkim czasie udało mu się doprowadzić do czegoś, co nam się nie śniło nawet w najgorszych snach.