Maciej Musiał w kwaterze NATO. Internauci już wróżą mu polityczną karierę

W środę Maciej Musiał poinformował swoich obserwatorów na Instagramie, że dołączył do programu "Protect The Future", wizerunkowej kampanii NATO, mającej na celu przybliżenie celów i działalności, a także poszerzenia wiedzy na temat Paktu Północnoatlantyckiego wśród młodych ludzi. Projekt, którego twarzą w Polsce jest 28-letni aktor, jest adresowany przede wszystkim do młodych obywateli państw członkowskich.