Maciej Musiał bez koszulki na łóżku. Fanki zachwycone

Wystarczyło, że Maciej Musiał zdjął koszulką i położył się na łóżku plecami do obiektywu, by żeby zachwycić fanki i fanów na Instagramie. Ma ich tam ponad pół miliona, więc na reakcję w komentarzach nie trzeba było długo czekać. "Fajny widok", "Moja nowa tapeta", "Ogień", "Niech ktoś zadzwoni po straż pożarną", "Widok za oknem słabiutki, ale to co na pierwszym planie w idealnej kontrze" - mnożą się komplementy.