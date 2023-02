Maciej Kurzajewski i Paulina Smaszcz pogodzą się? Wkrótce zostaną dziadkami

Syn Kurzajewskiego i Smaszcz mieszka we Włoszech. Prezenter z niecierpliwością wyczekuje radosnych wieści od niego: - Każdego dnia wyczekuję telefonu z informacją, że narodziła się moja wnuczka. Od dobrych kilkunastu lat przygotowuję się podświadomie na ten czas. Bardzo to radosne, już sam ten czas oczekiwania, kiedy córka mojego syna i jego żony pojawi się na świecie, myślę, że to dopiero będzie eksplozja radości. Mamy taką gorącą linię i codziennie rozmawiamy ze sobą. Chcę być dziadkiem, który będzie mógł zawsze służyć pomocą. Zawsze starałem się tego wsparcia moim synom udzielać. Udzielam go i nigdy z tego nie zrezygnuję, bo oni są najważniejszymi osobami w moim życiu.