Ida Nowakowska o wizycie Joe Bidena w Polsce. Nie była w stanie ukryć ekscytacji

Ida Nowakowska o wizycie Joe Bidena w Polsce

- Jesteśmy częścią historii. To jest niesamowite uczucie. Przechodzą mnie dreszcze, bo wiem, że na naszych oczach dzieje się coś, co jest wyjątkowe, o czym będziemy mówić naszym dzieciom - mówiła z typową dla siebie emfazą Ida Nowakowska, która wcześniej pokazywała do kamery przypinki z polską i amerykańską flagą.