Maciej Dowbor zaskoczył mikołajkowym prezentem Joannę Koroniewską. Nie tego się spodziewała

"Kiedyś powiedziałam, że na święta nie robimy sobie prezentów. I on serio nie zrobił", "18 lat mu mówię: 'Dzisiaj mikołajki', a on: 'Zapomniałem'", "Dostałam to, co chciałam, ale chytrus nie dołożył nic słodkiego. Skandal", "Dostałam sweter świąteczny z awokado w czapce św. Mikołaja. 'Przecież ty uwielbiasz awokado'", "Ja sobie sama kupuję, co chcę, a mężowi daję paragon do uregulowania. Oczywiście nie patrzę na ceny" - pisały użytkowniczki.