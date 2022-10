Ma obsesję na jego punkcie. "A Keanu Reeves wciąż żyje wśród nas"

Matthew Perry po zakończeniu swojej przygody z serialem "Przyjaciele" znalazł się na marginesie show biznesu. Jego uzależnienie od narkotyków i alkoholu sprawiło, że aktor nie tylko nie mógł już występować przed kamerą, ale także normalnie żyć. W rozmowie z "The New York Times" zdradził, że wydał 9 milionów dolarów na to, by wytrzeźwieć. Jego walka z nałogami trwała kilkanaście lat.