"M jak miłość" ma już 23 lata. "Razem tworzymy wielką rodzinę"

Ale nostalgia i wspomnienia z dzieciństwa/czasów młodości to nie jedyne głosy fanów. Wielu uważa, że "M jak miłość" to już nie to samo, co kiedyś. "Stare odcinki uwielbiam", "Magia i klimat gdzieś zniknęły w nowych sezonach", "Piękne były te odcinki: rodzinne, ciepłe, komediowe, miłosne. Teraz: intrygi, bezsensowne wątki, zdrady, rozwalanie fajnych par" - czytamy w komentarzach.