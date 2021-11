Sławomir Uniatowski nie chce odchodzić z "M jak miłość". "Wszystko w rękach scenarzystów"

Podniosłym wpisem na Twitterze Jarosław Kurski nie zostawił wątpliwości co do przyszłości Barbary Kurdej-Szatan w publicznej stacji. Jak napisał: "W Telewizji Polskiej nie może być miejsca dla osób, które szkalując i wyzywając obrońców naszych granic, same postawiły się poza wspólnotą aksjologiczną Polaków".