Łukasz ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" skrytykowany. W obronie stanęła jego mama

Oliwia Ciesiółka i Łukasz Kuchta byli jedną z nielicznych par, które w finałowym odcinku "Ślubu od pierwszego wejrzenia" ogłosiły, że zamierzają trwać w zaaranżowanym przez telewizyjnych ekspertów związku. Ci, którzy nie do końca im wierzyli, przekonali się o sile ich miłości, gdy wyszło na jaw, że Oliwia jest w ciąży. Małżonkowie chętnie opowiadali o łączącym ich uczuciu i z podekscytowaniem oczekiwali przyjścia na świat nowego członka rodziny. Niestety, kilka miesięcy po narodzinach Franka para poinformowała, że ich związek się rozpadł.

"Oboje od początku toczyliśmy walkę o nasz związek. Włożyliśmy ogrom pracy, by pozostać w małżeństwie. Pomimo naszych starań i zasięgnięciu specjalistycznej pomocy nie udało nam się i rozstaliśmy się" - napisała Oliwia na Instagramie .

Od tej pory małżonkowie przestali udawać, że ich życie to sielanka. Synkiem zajmują się naprzemiennie. Oliwia skupiła się na rozwijaniu swojej pasji, czyli kontynuuje rozpoczęty przed pandemią koronawirusa kurs makijażu. A co z jej mężem? Łukasz odnalazł się jako przedstawiciel firmy produkującej znane roboty kuchenne .

Nowe zajęcie Kuchty nie spodobało się wielu internautom, którzy, gdy tylko informacja wyszła na jaw, zalali instagramowy profil Łukasza krytycznymi komentarzami. Choć mężczyzna postanowił nie wdawać się w dyskusje, zrobiła to za niego jego mama. Pani Anna chętnie polemizowała z internautami, broniła syna i tłumaczyła jego zachowanie. A to, jak łatwo się domyślić, tylko dolało oliwy do ognia.