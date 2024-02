Łukasz z "Rolnik szuka żony" wspiera protest rolników. "Żądamy trzech rozwiązań"

Łukasz Sędrowski jest "pełnoetatowym" rolnikiem od 2011 r. Wtedy to przejął gospodarstwo od mamy (ojciec zmarł wcześniej) i stał się jego pełnoprawnym właścicielem. Prezent zmotywował go do jak najszybszego ukończenia zootechniki w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.