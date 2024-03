Łukasz Nowicki wspomina rodziców. Przeżył szok, gdy zmarła jego matka

Przyczyna śmierci Barbary Sobotty nie jest do końca znana. Nowicki powiedział, że był to "prawdopodobnie udar". Później otworzył się na temat trudnej żałoby, jaką przeszedł po jej śmierci: - Minęły 24 lata, ale to było coś, co mnie rozwaliło na pół roku. Dopiero co przeprowadziłem się do Warszawy, dopiero co zacząłem zarabiać pieniądze, dopiero zaczynałem się ustawiać [...]. To był prawdziwy wstrząs. Ojciec ładnie o tym mówił, że śmierć matki to jest prawdziwe odcięcie pępowiny. Dopiero w tym momencie przestajesz być dzieckiem. Rzeczywiście tak jest.