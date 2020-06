Łukasz Nowicki i Ida Nowakowska przeprosili za żarty z depresji. "Nie było to naszym zamierzeniem"

Faktem jest, że tego typu produkcje rządzą się swoimi prawami tu nie ma mowy o powtórkach czy poprawkach, wpadka, która padnie na żywo od razu idzie w eter. I właśnie w ostatnim czasie prezenterzy zaliczali wpadki w związku z wymagającym powagi tematem. Wystarczy wspomnieć niechlubne wystąpienie Filipa Chajzera w "Dzień Dobry TVN" podczas rozmowy o napadach paniki , kiedy to próbował zwizualizować przebieg ataku.

Podobnie wpadki nie ustrzegli się Łukasz Nowicki i Ida Nowakowska, którzy mieli okazję rozmawiać z zaproszonymi do studia gośćmi o depresji. Dość powiedzieć, że wydźwięk rozmowy był mało fortunny.

W trakcie rozmowy gospodarze "Pytania na śniadanie" powołali się na statystki, z których wynika, że w ciągu roku Polacy wydali 200 mln zł na leki antydepresyjne. Zabrakło jednak szczegółów, które mówiłyby o ich cenie i refundacji przez NFZ. Ale to jedno. Z każdą kolejną sekundą dało się wyczuć, że temat schodzi na nieodpowiednie tory.

Choć wydanie emitowano trzy tygodnie temu, rozmowa wciąż budzi skrajne emocje. Internauci nie kryli oburzenia zdawkowym potraktowaniem tematu. Gdy w sieci rozgorzała dyskusja, prezenter odniósł się do komentarzy, wyraził skruchę i przeprosił za nieodpowiednie zachowanie . Na tym jednak nie poprzestał. Postanowił wraz z Nowakowską jeszcze raz odnieść się do sytuacji, tym razem na antenie.

- Trzy tygodnie temu rozmawialiśmy w naszym programie o wzroście sprzedaży leków antydepresyjnych i antylękowych w Polsce. (...) Ta rozmowa w pewnym momencie troszeczkę zboczyła na inny tor. Pojawiły się - głównie z mojej strony - pewne żarty i można było odnieść wrażenie, że nie podchodzę z należytą powagą do tego poważnego, dramatycznego problemu i choroby, jaką jest depresja. W tym momencie chcielibyśmy przeprosić wszystkich, którzy poczuli się dotknięci, urażeni i których nasze zachowanie zabolało – powiedział podczas programu.

Słowa przeprosin skierowała do widzów także Ida Nowakowska. - Chcemy podkreślić, że nie było to naszym zamierzeniem. Chcemy przeprosić za to, że niektórzy tak odebrali nasze postawy – dodała.