Ludzie straszą sanepidem. Magda Gessler usuwa komentarze

Jednak nie wszyscy byli zachwyceni tym, co zobaczyli. Jeden z internautów napisał, że sam pracuje w branży i gdyby u niego była taka sytuacja, jaką widzimy na nagraniu, to sanepid w mgnieniu oka zamknąłby knajpę. Chodzi o zachowanie gwiazdy, która najpierw dotyka talerza, potem włosów, by na końcu tą samą ręką nałożyć pietruszkę na zupę. Nie trzeba raczej tłumaczyć, że w takim przypadku istnieje spore ryzyko zostawienia na daniu swoich włosów.