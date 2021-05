"Kuchenne rewolucje". Po emisji odcinka kucharz wydał zaskakujące oświadczenie

27 maja widzowie TVN mogli oglądać, jak Magda Gessler odwiedziła restaurację "Damę Kier" w Lędzinach na Śląsku. Tak jak praktycznie każde tego typu miejsce, "Dama Kier" mocno ucierpiała, gdy nadeszła pandemia koronawirusa. Nie dość, że właścicielka Dorota popadła w długi, to jeszcze na domiar złego wdała się w konflikt ze swoim szefem kuchni Marcinem, który w obliczu kryzysu otworzył food trucka, by utrzymać rodzinę. Ten biznes zaczął iść mu bardzo dobrze, co przyczyniło się do tego, że zaczął mniej się interesować restauracją. Obiecał właścicielce, że w miarę możliwości, a szczególnie w weekendy, będzie wspomagał na kuchni ją i jej partnera. Jak się okazało, nie było to takie proste.