Gessler znów wkroczyła do akcji. Ale problem nie leżał w kuchni

Magda Gessler tym razem odwiedziła Damę Kier w Lędzinach na Śląsku. Początkowo wszystko szło dobrze, restauracja prosperowała, właścicielka, Dorota, wprowadzała do karty kolejne dania, które trafiały do gustu klientom. Aż w końcu przyszła pandemia. Podczas pierwszego lockdownu ekipa restauracji radziła sobie dzięki produkcji gotowych dań, które sprzedawali także do sklepów. Kolejne zamknięcie jednak już wyczerpało ją finansowo. Szef kuchni postanowił ratować sytuację swojej rodziny – w obliczu kryzysu otworzył foodtrucka, dzięki któremu może się utrzymać. Obiecał jednak właścicielce, że w miarę możliwości, a szczególnie w weekendy będzie wspomagał na kuchni ją i jej partnera. Jak się okazało, nie było to takie proste i zaczęło rodzić konflikty