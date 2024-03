Ludzie oglądają na potęgę. "Taniec z gwiazdami" hitem Polsatu

14. edycja "Tańca z gwiazdami"

Kolejny sezon show Polsatu trwa w najlepsze. Uczestnicy walczą o Kryształową Kulę i nagrodę pieniężną w wysokości 150 tys. zł. "Taniec z gwiazdami" produkowany jest na podstawie formatu "Dancing with the Stars" na licencji BBC Worldwide. Biorą w nim udział popularne osoby oraz oczywiście wyszkoleni i zawodowi tancerze. Ich występy na żywo można śledzić co tydzień.