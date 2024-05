Lubieżne sceny w "Sanatorium miłości". Janinę i Tadeusza poniosło w windzie

Sanatoriuszka zdążyła bowiem dać do zrozumienia swojemu amantowi, że nie podobają się jej jego konszachty z innym kuracjuszem – Andrzejem. Panowie trzymają się razem i nie ma co się temu dziwić, w końcu dzielą razem pokój w pensjonacie. Ale Janinie to się nie podoba, co z resztą głośno wyraziła.