"Love Never Lies" wróciło. Pary szybko i brutalnie zderzyły się z rzeczywistością. Wystarczyła niecała godzina

W sieci i w telewizji nie brakuje reality show o pięknych singlach, którzy szukają miłości. W "Love Never Lies" podglądamy za to pary – z różnym stażem - które postanawiają wystawić swoje związki na próbę przed kamerami i tysiącami widzów. Czasem można złapać się za głowę, dlaczego w ogóle sobie to robią, bo w poprzednim sezonie szybko wychodziło na jaw, że uczestnicy nie mają do siebie 100 proc. zaufania, szacunku i ukrywają zdrady. Po pierwszym sezonie niektórzy zamiast wyjść z programu z nagrodą pieniężną, to wrócili do Polski jako single.