"Love Never Lies Polska" powraca. Pierwszy sezon był hitem Netfliksa

"Love Never Lies Polska" to pierwszy polski program typu reality show w ofercie Netfliksa, który zadebiutował 24 stycznia 2023 r. Dzień po premierze "Love Never Lies" trafiło na szczyt listy TOP10 najchętniej oglądanych produkcji Netfliksa w Polsce. Choć Netflix oficjalnie nie podaje wyników oglądalności, firma PlumResearch na zlecenie portalu Wirtualne Media prześledziła w trybie na żywo publikę "Love Never Lies" w ciągu pięciu dni od premiery. Według ich pomiarów show miało obejrzeć łącznie 370 tys. widzów, najwięcej w sobotę 28 stycznia (120,5 tys. osób).