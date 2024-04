"Love Island. Wyspa miłości". Widzowie są wściekli. Wiadomo, o co poszło

Widzowie szybko zareagowali. "Ale chcecie manipulować głosami, pokazując fragment wypowiedzi Jarka. Ale jedyne słuszne głosy poleciały do Dana z Amandą i Mateusza z Angeliką", "To samo pomyślałam, że chcą manipulować głosami", "Dlaczego wydaje mi się, że produkcja próbuje zniechęcić nas do Jarka i jego damy?", "Zaczyna się nagonka na najmocniejszą parę. Podjudzanie, podkręcanie" - pisali rozjuszeni internauci.