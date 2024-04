Fani "Love Island" zażenowani. Mają żal do produkcji

Dziewiąty sezon "Love Island. Wyspa miłości" trwa w najlepsze. Uczestnicy zdążyli już połączyć się w pary. Teraz przyszedł z kolei czas na poznanie nowych singielek, które dołączyły to grona islanderów. Zamieszanie wywołało zachowanie co niektórych. Fani nie kryją oburzenia w komentarzach pod postami w mediach społecznościowych programu. Co takiego się wydarzyło?