"Love Island. Wyspa miłości". Kuba kaja się przed fanami. "Idź na onkologię i popatrz na cierpienie tych ludzi"

- Mam wrzodziejące zapalenie jelita grubego, co zaprzepaściło moje marzenia o zostaniu piłkarzem, ale po dojściu do siebie ukierunkowało mnie na inne pasje. Chciałbym też zacząć wspierać kilka wybranych przez nas fundacji. Chcę pokazać wam, że z tą chorobą da się żyć, że nie ma się co jej wstydzić, że nie można tracić wiary i zawsze mieć motywację do życia - dodał.