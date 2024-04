"Love Island. Wyspa Miłości" hitem wśród widzów 16-29 lat. Stacja pochwaliła się wynikami

"Love Island. Wyspa Miłości" - procenty rosną, widownia maleje

Jak informuje Polsat, dziewiąty sezon "Love Island. Wyspa miłości" zanotował wzrost oglądalności w prawie każdej grupie w stosunku do ósmej edycji programu. Średnie udziały w rynku pierwszych sześciu odcinków w grupie komercyjnej wyniosły 5,3 proc. (SHR All 16-59), a wśród wszystkich widzów – 3,8 proc. (SHR All 4+). Z tygodnia na tydzień widzów sukcesywnie przybywało, a ostatnie 6 odcinków show osiągnęły średnie udziały wśród młodych odbiorców – 10,10 proc. (SHR All 16-29). W tej ostatniej grupie widzów w paśmie emisji reality show (od poniedziałku do piątku i w niedziele o godz. 22.00) Czwórka była najchętniej oglądaną stacją w Polsce.