"Love Island". Widzowie są wściekli. Snują teorię na temat dwóch uczestniczek

Jeszcze inni spekulują, że odejście Wiki miało być "testem": "Pewnie to taki test, prowadząca mówiła, że miłość musi znieść wiele testów i to nawet najtrudniejszych, a tutaj Adi nie zdał testu, może jakby wyszedł za nią, to oboje by wrócili do gry, a tak to Wika wróci sama narobić mu dymu".