"Love Island". Pojawił się nowy uczestnik. Znacie go? "On był wszędzie"

Widzowie szybko wyłapali, z kim mają do czynienia. "On był wszędzie...", "Przez te ścięte włosy nie poznałem go na początku, a ostatnio był w 'Goats', gdzie miał isć na randkę z laską z 'Hotel Paradise'", "Też się właśnie zastanawiałam, czy to on", "Parcie na kasę ma i na popularność", "Najpierw 'Top model', później odcinek 'Goats', gdzie na randkę poszedł z uczestniczką 'Hotelu paradise', a teraz 'Love Island' - parcie na szło" - pisali fani "Wyspy miłości".