"Love Island": Widzowie narzekają na finał programu. "Żadne emocje"

Finał "Love Island" już za nami, ale program nadal budzi emocje. Do końca programu przetrwały trzy pary: Ania i Czarek, Waleria i Piotrek oraz Caroline i Mateusz. Ci ostatni decyzją fanów wygrali program. Teraz widzowie ciekawi są, czy utworzone w programie pary przetrwają w realnym świecie i śledzą ich każdy krok na Instagramie. Część widzów ma też wątpliwości co do finału programu. Nie podoba im się forma wybierania nagrody. Niektórzy uważają, że jest mało emocjonująca i przewidywalna. O co chodzi?