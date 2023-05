"Love Island". W programie Sandra ukrywała znajomość z Adamem. Teraz się tłumaczy

- To jest śmieszne dla mnie. Ja się ponoć nie przyznawałam, że my się znamy. Ja nie wiem, co zostało pokazane, bo nie oglądałam, ale nie ukrywałam, że my się znamy z Adasiem. To nie jest najciekawsze dla widza, więc możliwe, że dlatego nie zostało pokazane. [...] Znaliśmy się przelotnie, byliśmy w jednym programie, on był gościnnie w mojej edycji i tam się poznaliśmy. My się znaliśmy na cześć, to nie była przyjaźń - powiedziała modelka.