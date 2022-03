"Love Island" w ogniu krytyki. O co poszło?

Widzowie zareagowali. "Po jednym dniu trochę przesada", "Po co w ogóle ściągacie ludzi na pół dnia? Żenada", "Jakie pół dnia? Na nockę...", "Totalnie bez sensu, ogarnięta laska wyleciała na początku programu", "To nie jest program na 'ogarnięte laski' tylko 'Love island' - ma być ciekawie, ma się dziać, ma być promocja, żeby później na Insta reklamować i zbierać naiwnych, i na nich zarabiać, no i oczywiście ma być 'love'" - pisali.