"Love Island": uczestnicy imprezują w dobie pandemii. I to nie w domowym zaciszu

W aktualnie trwającej edycji "Love Island" Karolina Gilon zdążyła już odesłać do domu kilka osób. I choć zawiązały się między nimi silne relacje, nikt nie spodziewał się, że po powrocie do Polski będą oni imprezować w jednym z sopockich klubów. I to wszystko w dobie pandemii.

Uczestnicy "Love Island" imprezują w sopockim klubie. Źródło: Instagram