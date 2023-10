"Love Island". Poruszenie wśród widzów. Są oburzeni decyzją Karoliny

"Dramat. To chyba jedno z najgorszych posunięć produkcji, żeby dać taki wybór. Facet odpadł przez to, że chciał być wierny kobiecie, z którą zaczął coś budować i nie dał się poznać nowym dziewczynom. Cechę, którą powinno się doceniać - zmietliście do śmieci" - podsumowuje trafnie kolejna fanka "Love Island".