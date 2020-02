"Love Island": Marietta Fiedor obrała w życiu nową drogę. Pokazała swój talent

Marietta Fiedor - jedna z uczestniczek show "Love Island" - dała się poznać widzom jako pozytywna, szalona, ale i romantyczna dusza. Dodatkowo okazuje się, że ma większe ambicje, niż tylko pozować na ściankach.

Teraz uznała, że śpiewa już wystarczająco dobrze, by pokazać fanom efekty nauki. Jakiś czas temu wrzuciła do sieci nagranie coveru piosenki Kasi Wilk, a niedawno udowodniła, że w studiu spędza coraz więcej czasu.

Myślicie, że Marietta Fiedor ma szansę na to, by podbić polską scenę muzyczną? Uczestniczka show jest przygotowana na ewentualną krytykę. "Czegokolwiek nie zaśpiewam, wydam - zawsze będzie gadanie, jestem na to przygotowana" - napisała ostatnio w komentarzu na Instagramie.