"Love Island". Julia nie jest już singielką. To nagranie nie pozostawia wątpliwości

Na nagraniu widzimy, jak przytula i całuje mężczyznę na plaży po zachodzie słońca. Partner Julii ma zieloną bluzę i jest odwrócony tyłem do obiektywu, przez co nie widzimy jego twarzy. Jakby ktokolwiek miał wątpliwości, co łączy uczestniczkę "Love Island" z jej towarzyszem, nagranie opatrzyła napisem: "Zachód słońca z tą jedną osobą".