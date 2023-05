"Love Island". Marta i Adam już nie są razem. Wiadomo, co się stało

Reakcja wielbicieli mogła być jedna. Po rozstaniu na Adama spadła krytyka

"Proszę was o wstrzymanie się z negatywnymi komentarzami. Wszyscy jesteśmy dorośli. Staramy się dać drugiej osobie w relacji to, czego potrzebuje i kochać się wzajemnie takimi, jakimi jesteśmy" - zareagował 27-latek. "To, że komuś się nie udało, to nie jest twoje zmartwienie. Rozstałem się z Martą, ale uważam, że jest bardzo dobrym człowiekiem i zasługuje na kogoś, kto ją pokocha tak, jak ja nie potrafiłem" - dodał dojrzale.