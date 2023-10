"Love Island": Jaqueline nakryła Bartka na zdradzie. Jak zareagował?

Jaqueline przyłapała Bartka w łóżku z Karoliną

- Nie ma już czego zbierać. Pierwszy był szok, później sobie to przemyślałam, bo jestem silna psychicznie i stwierdziłam, że to najlepsze, co mogło się dla mnie wydarzyć. Lepiej teraz niż na późniejszym etapie. Musiałam dojść do siebie po tej całej przygodzie, podróży, ekscesach. (...) Spałam i nagle się obudziłam z silnym przeczuciem, że muszę sprawdzić, co się dzieje. Weszłam do nich przez balkon. Tak, świruska. Moja intuicja mnie nie zawiodła. Otworzyłam drzwi, zobaczyłam te ich miny i powiedziałam: "cześć misiaki, dobrze się bawicie?" - relacjonowała na InstaStories.