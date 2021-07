"Love Island": afera trwa. Arsen odniósł się do sytuacji z Angelą. Fani wytykają błąd

Okazuje się jednak, że nie wszystko złoto, co się świeci, a i nawet z pozoru tak perfekcyjna para jak Arsen i Angela może się rozstać. Rozstanie to jednak jedna sprawa, a okoliczności, w jakich do tego doszło to rzecz jeszcze inna. Angela opowiedziała na swoim instagramowym profilu o tym, jak doszło do rozłamu, jednocześnie ujawniając pewne pikantne szczegóły.