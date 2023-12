Lista pokrzywdzonych przez TVP. Kraśko zadrwił z "Wiadomości"

- To była propaganda gorsza niż za czasów PRL. To nie jest ocena TVP dokonana przez obecnego ministra kultury, a słowa jednego z twórców tej propagandy, który sam o sobie mówi, że jest współwinny. I pewnie wie, co mówi. Tylko nie chodzi o jakieś ogólne rozważania. Katarzyna Górniak opowie o ludziach, którzy mieli poczucie, że niszczono ich życie - mówił Kraśko.